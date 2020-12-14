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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.
GÜNDEM 14.12.2020, 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı açıklaması:
Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
Kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malüllüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pekçok imkana kavuşacaktır.
Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. İhtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede ileride olduğunun işaretidir.
Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
Kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malüllüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pekçok imkana kavuşacaktır.
Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. İhtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman atma imkanına sahibiz. dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede ileride olduğunun işaretidir.
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