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Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek? Yasaklar ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan son Kabine Toplantısı’nın ardından yılbaşında sokağa çıkma yasağının ayrıntılar belli oldu. Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, kimler muaf olacak?

GÜNDEM 25.12.2020, 09:41
Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek? Yasaklar ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl farklı olarak vatandaşlar 2021 yılının gelişini evlerinde aileleri ile birlikte karşılayacak.

Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibariyle 1-2 ve 3 Ocak günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
80 saat sürecek sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak saat 05:00’e kadar sürecek.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı boyunca market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler de yasak boyunca hizmet verecek.

* 4 gün sürecek olan yasaklar kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen işletmeler açık bulunacak. 
* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar
* Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler açık olacak.
* Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
* Sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek. Ancak yılbaşı kutlaması, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
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