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Yılbaşı yasağı kaç gün sürecek? Hangi işletmeler açık olacak?
Koronavirüs nedeniyle yeni yasaklar kapsamında yılbaşında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık Perşembe günü 21.00’de başlayacak yasak 4 Ocak Pazartesi’ye kadar devam edecek.
GÜNDEM 19.12.2020, 12:38
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İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı genelgesini yayınladı.
Yeni genelgeye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Dört gün sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar kısıtlı saatler arasında hizmet verebilecek.
Balıkçılar da dahil olmak üzere Bakkal, market, fırın, manav, balıkçı ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.
Vatandaşlar araç kullanmamak kaydı ile bu işletmelerden alışveriş yapabilecek.
Yeni genelgeye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Dört gün sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar kısıtlı saatler arasında hizmet verebilecek.
Balıkçılar da dahil olmak üzere Bakkal, market, fırın, manav, balıkçı ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.
Vatandaşlar araç kullanmamak kaydı ile bu işletmelerden alışveriş yapabilecek.
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