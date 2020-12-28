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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı yasaklarından kimler muaf?

2020 yılının son günlerine adım adım yaklaşırken 2021 yılı resmi tatilleri de belli oldu. Peki yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Kısıtlama günlerinde kimler muaf nereler açık olacak?

GÜNDEM 28.12.2020, 12:12
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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşı yasaklarından kimler muaf?
Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim ve öğretim başta olmak üzere bir çok kurumun tatil günleri değişti. Bunun yanı sıra yüzbinlerce vatandaş yılbaşında kaç gün tatil olacağını merak ediyor.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamada yılbaşı da dahil olmak üzere dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı olacağını duyurmuştu.
Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.
Yani ülke genelinde 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Genelgeye göre başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ‘tam mesai’ çalışacak.
Her sene yeni yılın ilk günü sebebiyle gerçekleştirilen toplu etkinlikler ve yılbaşı partileri ise koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasaklandı.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı boyunca market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler de yasak boyunca hizmet verecek.

* 4 gün sürecek olan yasaklar kapsamında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen işletmeler açık bulunacak. 
* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar
* Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler açık olacak.
* Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.
* Sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek. Ancak yılbaşı kutlaması, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.
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