Yıkım kararı verilen İHL'de eğitime devam ediliyor! Meclis'e taşındı

İstanbul’un Silivri ilçesinde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 9 okul için yıkım kararı alınmıştı. Yıkım kararı verilen okullardan biri olan Gaziosmanpaşa Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimin devam ettiği yönündeki iddiaları Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, Meclis gündemine taşıdı. Abdulkadir Karaduman, yıkım kararı verildiği halde eğitimlerin devam ettiği okullarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Saadet Partisi Milletvekili Karaduman soru önergesinde, “İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 9 okul için yıkım kararı alınmıştır. Yıkım kararı verilen okullardan biri de Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi’dir. Ancak hakkında yıkım kararı verildiği halde Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nde eğitime devam edildiği bildirilmektedir. Bu durum öğrencileri ve aileleri tedirgin etmektedir. Yıkım kararı verilen okullarda eğitimin daha ne kadar sürdürüleceği konusu da merak edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Karaduman, şu sorulara yer verdi: 1- İstanbul Silivri’de yaşanan depremin ardından İstanbul genelinde yıkım kararı verilen okul sayısı toplamda kaçtır?

2- Hasar tespit çalışmaları sonucunda hasarlı olarak görülen ve restorasyon kararı verilen toplam okul sayısı kaçtır?

3- Yıkım kararı verildiği halde içerisinde eğitime devam edilen Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi dışında aynı durumda olan başka bir okul var mıdır?

4- Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nde eğitime daha ne kadar süre ile devam edilecektir? Yıkım kararı verilen okulların yıkımı ne zaman gerçekleştirilecektir?

5- Bakanlığınız yıkım kararı verilen veya hasarlı olduğu tespit edilen okullarda kayıtlı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamadan eğitimlerini sürdürebilmeleri için hangi çalışmaları yapmaktadır?milligazete.com.tr

