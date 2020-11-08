Yıkım kararı alınan okullar neden açık?

Hasar tespitleri sonrası yıkım kararı alınan okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazılı soru önergesi veren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yıkım kararı olan bazı okullarda eğitime devam edilmesinin aileleri tedirgin ettiğini kaydetti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verdiği yazılı soru önergesinde hasar tespitleri sonrası yıkım kararı verilen ancak eğitime devam edilen okulları gündeme getirdi. Önergede İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 9 okul için yıkım kararı alındığının belirten Karaduman, yıkım kararı verilen bazı okullarda ise eğitime halen daha devam edilmesinin aileleri tedirgin ettiğini kaydetti.



Yıkım kararı verilen okulların yıkımı ne zaman gerçekleştirilecektir? Bakanlığınız yıkım kararı verilen veya hasarlı olduğu tespit edilen okullarda kayıtlı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamadan eğitimlerini sürdürebilmeleri için hangi çalışmaları yapmaktadır?”



İstanbul genelinde yıkım kararı verilen okul sayısını soran Karaduman, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti: “Hasar tespit çalışmaları sonucunda hasarlı olarak görülen ve restorasyon kararı verilen toplam okul sayısı kaçtır? Yıkım kararı verildiği halde içerisinde eğitime devam edilen Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi dışında aynı durumda olan başka bir okul var mıdır? Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nde eğitime daha ne kadar süre ile devam edilecektir?

