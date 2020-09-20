Yetkililer bir an evvel harekete geçmeli! Dizide kan donduran ifade

Televizyon dizilerindeki gayri ahlaki unsurlar tepki çekmeye devam ederken son olarak bir dizide iğrenç bir ifade yer aldı. Show TV'de yayınlanan 'Arıza' isimli dizinin ilk bölümündeki bir sahnede kan donduran cinsten bir ifade kullanıldı.

Show TV'de geçtiğimiz günlerde yeni bir dizi yayınlandı. 'Arıza' isimli dizide kavga içeren bir sahnede Cenab-ı Allah'a yönelik iğrenç bir ifadenin sarf edildiği görüldü.

Söz konusu sahne vatandaşların tepkisini çekerken sosyal medya platformu kullanıcılarına iğrenç olaya sessiz kalmadı. Kan donduran sahneye tepkilerini gösteren sosyal medya kullanıcıları RTÜK'e çağrıda bulunarak gerekenin yapılmasını istedi.

Show TV'de yayınlanan 'Arıza' isimli dizinin ilk bölümünde yer alan ve iğrenç ifade içeren sahnenin ardından adli makamların ve RTÜK'ün harekete geçmesi bekleniyor.

'Arıza' isimli dizide yer alan sahnedeki ahlaksız ifade dizilerin toplumu nasıl tehdit ettiğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'deki dizilerde sık sık gayri ahlaki unsurlara yer verildiği bilinirken söz konusu iğrençlikleri engelleyecek bir çözüm bulunamaması da yürekleri parçalıyor.

Kültür emperyalizminin temel ögelerinden biri olan diziler aracılığıyla inancımıza aykırı birçok unsur topluma sunulurken dizilerdeki ahlaksızlıklara karşı etkin bir mücadele gerekiyor.

Dizilerde Her Türlü Edepsizliği-Ahlaksızlığı Görmüştük Fakat Bugüne Kadar ALLAH 'a ve Rasulüne Sövme Cürretini Gösterememişlerdi. Show Tv 'de Yeni Başlayan "Arıza" isimli Yeni bir dizi kavga esnasında"Senin ALLAHını"diye bir küfür geçiyor. pic.twitter.com/h8XLyQG49D

— Erdem Özveren (@Erdemzveren571) September 19, 2020



Dizilerde Her Türlü Edepsizliği-Ahlaksızlığı Görmüştük Fakat Bugüne Kadar ALLAH 'a ve Rasulüne Sövme Cürretini Gösterememişlerdi. Show Tv 'de Yeni Başlayan "Arıza" isimli Yeni bir dizi kavga esnasında"Senin ALLAHını"diye bir küfür geçiyor. pic.twitter.com/h8XLyQG49D — Erdem Özveren (@Erdemzveren571) September 19, 2020

