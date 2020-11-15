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Yetkili isim, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partisinin oy oranını açıkladı. Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranının yüzde 5-8 arasında olduğunu belirtti.
GÜNDEM 15.11.2020, 20:19
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Ekim ayında yayımlanmış 7 ayrı anketin ortalamasını paylaşmasını Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Türkiye Nereye?' programında değerlendirdi.
Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranının yüzde 5-8 arasında olduğunu belirtti.
Anketlere neden yansımadığını ise şöyle anlattı:
"Neden yansımıyor? İnsanlar korkuyor. İnsanlar 'Gelecek Partisi'ne oy vereceğim' diyebilir mi? İnsanlar nasıl desin? İşi var, aşı var, eşi var, çocukları var... Esnaf vergi memurları gelecek. Defterleri denetlenecek. Fabrikaları denetlenecek.
Benim arkadaşlarımın günlerce fabrikaları denetlendi. Bu insanlar söyleyemiyorlar. Bizim yaptırdığımız anketlerde biz yüzde 5 ile 8'iz. Neden 5 ile 8'iz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 25 milyonluk bir oyu bir teraziye koyun. Bir de 10 bin oyu bir teraziye koyun. Hatta mübala edeceğim 1 oy, 25 milyon oyun üzerine çıkabiliyor. Çünkü 50+1'i o 1 oy sağlayabiliyor. Yüzde 5-8 çok ciddi oylardır. Bunu iki ile çarpacaksınız."
Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranının yüzde 5-8 arasında olduğunu belirtti.
Anketlere neden yansımadığını ise şöyle anlattı:
"Neden yansımıyor? İnsanlar korkuyor. İnsanlar 'Gelecek Partisi'ne oy vereceğim' diyebilir mi? İnsanlar nasıl desin? İşi var, aşı var, eşi var, çocukları var... Esnaf vergi memurları gelecek. Defterleri denetlenecek. Fabrikaları denetlenecek.
Benim arkadaşlarımın günlerce fabrikaları denetlendi. Bu insanlar söyleyemiyorlar. Bizim yaptırdığımız anketlerde biz yüzde 5 ile 8'iz. Neden 5 ile 8'iz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 25 milyonluk bir oyu bir teraziye koyun. Bir de 10 bin oyu bir teraziye koyun. Hatta mübala edeceğim 1 oy, 25 milyon oyun üzerine çıkabiliyor. Çünkü 50+1'i o 1 oy sağlayabiliyor. Yüzde 5-8 çok ciddi oylardır. Bunu iki ile çarpacaksınız."
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