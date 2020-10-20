Yetki etki getirmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2018 seçimlerinden önce sarf ettiği “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleri zihinlerdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hazırlanan üçüncü bütçede açık rekor seviyeye ulaştı, faiz giderleri rekor kırdı. Kısacası, sistem değişti ama verilen “yetki”, kötü ekonomiye “etki etmedi”.

16 NİSAN 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda kabul edilen ve 10 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üçüncü bütçesinin detayları belli oldu. AK Parti hükümetlerinin 19., Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ise 3. bütçesi olan “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunulurken, rakamların ortaya çıkardığı vahim tablo ürküttü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi”nde bütçe açığı 245 milyar liraya yükseldi. 2020 yılında öngörülen 139 milyar lira açık rakamına göre 106 milyar lira artış gösteren bütçe açığı, 2019 yılı bütçesi ile karşılaştırıldığında ise olumsuz yönde 164,4 milyar lira saptı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üçüncü bütçesinde faiz giderlerine ayrılan pay da dikkat çekti. 2021 yılı bütçesinde 179,5 milyar lira olarak belirlenen faiz giderleri de 2019 ve 2020 bütçelerine göre artış gösterdi. “Kırk çeşit belanın mikrobu” olan faize dair giderler, 2019 yılı bütçesinde 117,3 milyar lira, 2020 yılı bütçesinde ise 138,9 milyar liraydı. Faiz giderlerinde yaşanan artış, “faiz lobisi bayram edecek” şeklinde yorumlandı.



Bütçe artışı ve faiz giderleri 2019, 2020 ve 2021 yılı bütçelerinde sürekli artış gösterirken Türk Lirasının değeri de günden güne eridi. Öyle ki 24 Haziran 2018 tarihinde dolar kuru 4,69, avro ise 5.48 lira seviyesindeydi. 19 Ekim 2020 tarihi itibari ile ise dolar 3,20 lira artışla 7,89 lira olurken; avro ise 3,80 lira yükselişle 9,28 lira seviyesinde bulunuyor. Yeni sistemle birlikte TL, bu süreçte dolar karşısında yüzde 68,2; avro karşısında ise yüzde 69,3 değer kaybetti.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapmış olduğu bir açıklamada vatandaşlardan yetki istemiş ve “24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte ekonomideki kötü tablonun düzeleceğini vaat etse de gerçekler söz konusu vaat ile örtüşmedi. Yeni yönetim sistemi ile birlikte hazırlanan üç bütçede de olumsuz tablo kendini gösterdi.

