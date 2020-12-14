CHP'de MYK toplantısı video konferans toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Esnafın durumuna dikkat çeken Öztrak, pandemiden olumsuz etkilenen esnaflara yönelik sadece kira desteğinin yeterli olmayacağını söyledi.

CHP'nin 16 maddelik çözüm önersini hatırlatan Öztrak, “Biz kira desteği dışında,16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış.Esnafını borç batağından kurtarmış. Dünyayı yeniden keşfetmeyin. Siz de yapın! Biz, diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız.Esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Öztrak, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki olarak, “Beyler, Siz o kürsüye bağırıp çağırmak için değil, milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yeter artık. Haddinizi aşmayın” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “ HDP kapatılsın” çıkışı üzerine Öztark, “Bizim dileğimizi hiçbir partinin kapatılmaması. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Prosedürün nasıl işleyeceği de belli. Bahçeli kapatın dedi, diye bir parti kapatılmaz." diye konuştu.

