Yeşil duvarların İstanbul'a maliyeti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşil duvarların yerini alacak olan “Konuşan Duvarlar Projesini” Fikirtepe'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, bazıları kaldırılan yeşil duvarların maliyetini açıkladı.

İstanbul'a yıllık maliyeti 12 milyon lira olan yeşil duvarların çevreci olmadığını da belirten Seçkin, "Bundan sonra bazen bu tür sanat çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bazen toprağın olduğu alanlarda yeşil duvarlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeşil duvarların iddia edilenin aksine ses izolasyonu da sağlamadığını ve buradaki bitkilerin hava kirliliği stresine dayanıksız olduğunu belirten Seçkin, "Yeşil duvarlarda bitkiler çok az bir toprak içinde stres içerisinde büyüdükleri için devamlı değiştiriliyor. Burada aslında bir canlı var ve bulunduğu ortamdan hiç de memnun değil. Toprağın olduğu noktalarda yeşil duvar uygulamalarına hava kirliliği stresine dayanabilen sarmaşık ve yer örtücü bitkilerle devam ediyoruz. Amacımız, mümkün olduğu kadar ekosistemle barışık, sürdürülebilir, ekolojik, teknik ve ekonomik anlamda doğru çözümler üretmektir" ifadelerinde bulundu.

