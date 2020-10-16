Yeşil alanda büyüyen çocuklar daha zeki ve sağlıklı oluyor

Şehirdeki okul alanları içinde ve çevresindeki yeşil alanlar çocukların zihinsel gelişimini artırmasının yanı sıra bağışık sistemlerinin de 1 ay içinde güçlendirdiğini ortaya çıkardı.

Araştırma, doğaya daha fazla erişen çocukların bilişsel olarak daha iyi performans gösterdiğine ve sağlıklarının da gayet iyi olduğuna dikkat çekiyor



Bilim insanları bunun, oyun alanları ormana dönüştürülen çocukların ciltlerinde ve bağırsaklarında çok daha çeşitli mikroplar geliştirmelerinden kaynaklandığına inanıyor.

Araştırmacılar, yaptıkları deneylerin, kentli çocukların yaşam ortamlarında yapılan nispeten basit değişikliklerle, bağışıklık sistemlerinin gelişimini iyileştirmenin mümkün olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Finlandiya’daki iki şehirde düzenlenen çalışma, nispeten küçük bir sayı olan 75 çocuğu içermesine rağmen, çalışmayı yöneten Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nden Aki Sinkkonen, “Sonuçları gördüğümüzde çok şaşırdık çünkü çok iyiydiler. Çalışmamız, bağışıklık sistemi ile alakalı hastalıkların küresel salgınını kesecek yeni önleyici uygulamaların yolunu açabilir” dedi.

Araştırmacılar ayrıca, orman toprağı ve bitkilerin bulunmadığı yerlerde çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için kum havuzlarının çeşitli mikroplarla aşılanıp aşılanamayacağını araştırıyor.

Britanya Kraliyet Halk Sağlığı Derneği tarafından 2019 yılında yayınlanan bir raporda, dışarısıyla haşır neşir olmanın sağlam bir bağışıklık sistemi oluşturmak için önemli olduğu sonucuna varıldı. Bunun yanında, yemek hazırlarken veya yerken temizliğin halen hayati olduğu da belirtildi.

