“Yeryüzünde barışı ve adaleti sağlamalıyız”

Toplantıda İslam ülkelerinin birliğine vurgu yapan Turhan, insanlığın huzuru için bir an önce barış ve adaletin tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Dünyanın dört bir yanında iç savaşların olduğunu hatırlatan Turhan, “Bu zulüm dünyasının devam etmesi hiçbir koşulda mümkün değildir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ve çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutan ülkeler, zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir. Bir yandan ABD, Afganistan’ı, Irak’ı işgal ederken, Libya’yı, Suriye’yi ve Yemen’i karıştırırken; İsrail de Filistin’in topraklarını işgal etmektedir. Diğer yandan Çin, 1949’dan bu zamana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan’da Müslümanlara, Hindistan ise Keşmir’deki Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. Yeryüzünde yaşanan bu zulümler, Müslümanların parçalanmışlığının birer neticesidir ve Kur’an’ın ifadesi ile ‘Allah’ın ipine sımsıkı sarılmadığımız’ müddetçe yeryüzünde adaletin ve huzurun gelmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.



İslam Birliği’nin önemine vurgu yapan Turhan, şunları kaydetti: “Müslümanlar olarak bizlerin vazifesi Hakk’ın yeryüzünde hâkim olması için gayret etmektir. Tüm insanlar için huzurun, barışın, adaletin, refahın, saadetin tesis edilmesidir. Bu sebepten ötürü Hakk’ı üstün tutan yeni bir dünyanın kurulması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. D-8 çalışması bu tarihi sorumluluğun gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu yenidünyanın bir saadet dünyası olması için temel şart kuruluş felsefesinde kuvvetin değil, Hakk’ın üstün tutulmasıdır. Zira Hakk’ı üstün tutan bir adil düzen anlayışının tüm dünyada huzuru, barışı, adaleti ve refahı tesis edeceğine olan inancımız tamdır. Bizlere düşen bu gayelerin tesisi için takatimizin sonuna kadar mücadele etmektedir.”