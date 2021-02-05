Yerli 'Iron man' görenleri hayrete düşürüyor!

Amerika merkezli çizgi roman şirketi Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi romanlarda görülen kurgusal karakter Ironman Türkiye'de hayal olmaktan çıktı.

Türk yazılımcı ve icatçı Tolga Özuygur tarafından aynı özelliklerle yeniden tasarlanan Ironman zırhı sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor.

Sosyal medyada 'Yerli Ironman' ismiyle anılan Özuygur, zırhı 1 buçuk yılda tamamladığını anlattı.

Video paylaşım platformundaki görüntüleriyle videolarıyla tanınan Tolga Özuygur İstanbul'un Seyrantepe ilçesindeki atölyesinde 1 buçuk yıl önce başladığı demir adam zırhı projesini pandemi döneminde bitirmeyi başardı.

Zırhın tüm sistemlerini bir elektronik alt yapı ve ses komutlarıyla hareket ettirebiliyor. Ayrıca gövdede nükleer enerji üretebilen bir ark reaktörü de bulunuyor.

Zırhın yapımına 1.5 yıl önce başladığını ve zırhın birçok farklı teknikler kullanılarak yapıldığına dikkat çeken Özuygur, “Parçaları tek tek 3 boyutlu yazıcılar ile üretiliyor ve daha sonrasında montaj işlemleri yapılıyor. Zırhın tasarımı üç boyutlu baskıdan elektronik devre tasarımına ve bilgisayar programlamaya kadar pek çok ekipman içeriyor. Tabi bütün bunlar üzerine pek çok araştırmalar ve geliştirmeler yapmam gerekti. Ayrıca zırhın gövdesinde nükleer enerji üreten bir Ark reaktörü bulunuyor. Sonuçta filmlerde gördüğümüz kadar kolay giyilip çıkarılabilen ekipmanlar değil bunlar. Filmde 1 saniye içinde giyildiğine bakmayın. İki kişi yardımı ile 1 saat içinde giyebiliyorum ve bu tarz birşeyi giyip içinde hareket edebilmek çok zor. Bu yüzden buna göre farklı malzemeler kullanmak gerekiyor esnek olan yerlere esnek sert olan yerlere sert malzemeler. Giyilebilen bir şey üretmek gerçekten çok karmaşık bir şeymiş bu süreç içinde bunu öğrenmiş oldum” ifadelerini kullandı.

Zırhın tamamen ses komutlarını algılayarak harekete geçtiğini söyleyen Özuygur, “Dünya'da ve Türkiye'de de bu tarz proje mevcut. Benim aslında bu projede yapmaya çalıştığım şey kendi uzmanlık alanımı kullanmaktı. Benim asıl uzmanlık alanım elektronik devre tasarımı ve bilgisayar programlama üzerine kurulu. Bu zırhın olayı bütün sistemlerin bir elektronik alt yapı ile kontrol edilebiliyor olması ve bunlarında ses kontrolleri ile aynı filmdeki gibi içindeki yapay zeka ile konuşarak kontrol edilebiliyor olması. Kaskın açılıp kapanmasından elindeki iticilerin ateş etmesine kadar pek çok kontrolü direk olarak zırhın içinden mikrofon yardımıyla yapay zeka ile konuşarak gerçekleştirmek mümkün” diyerek sözlerini sonlandırdı.

