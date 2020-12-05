Yerli aşıyı yaptıran gönüllüden ilk açıklama
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) yürütülen yerli aşı çalışmalarında Faz 1 kapsamında gönüllü olan Mahir Koparan, yaşadıklarını anlattı.
GÜNDEM 05.12.2020, 21:12
Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı.
Faz 1 çalışmalarında ikinci doz uygulanan Mahir Koparan, yaşadıklarını anlattı. Filmlerde yardımcı roller oynayarak geçimini sağladığını belirten Koparan, "Aşı çalışmasını duydum. Gönüllü olup, ülkemize ve insanlarımıza yararlı olmak istedim. Kendim daha önce koronavirüse yakalanmamıştım. Bunun önlemini bir an önce almak için gönüllü oldum. Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı. Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine değinen Koparan, "Bu virüsün çıktığı günden bu yana insanlarımız ölüyor. Bu ailemizden biri de olabilir. O yüzden bunun önüne geçmemiz lazım. Şu ana kadar hiçbir yan etkisini görmedim. Aksine antikor etkisi oluşuyor. Size hastalığı daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Aşı yaptırdığım için pişman değilim. Aksine çevremde de ‘aşı vurdurmayacağım’ diyenlere aşıyı vurdurun diyorum. Çünkü bu illetin önüne geçin. Bu hastalık bir an önce bitisin istiyorum. İnsanlarımız ölmesin. Bu aşı milletimiz için inşallah hayırlı olur” diye konuştu.
Faz 1 çalışmalarında ikinci doz uygulanan Mahir Koparan, yaşadıklarını anlattı. Filmlerde yardımcı roller oynayarak geçimini sağladığını belirten Koparan, "Aşı çalışmasını duydum. Gönüllü olup, ülkemize ve insanlarımıza yararlı olmak istedim. Kendim daha önce koronavirüse yakalanmamıştım. Bunun önlemini bir an önce almak için gönüllü oldum. Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı. Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine değinen Koparan, "Bu virüsün çıktığı günden bu yana insanlarımız ölüyor. Bu ailemizden biri de olabilir. O yüzden bunun önüne geçmemiz lazım. Şu ana kadar hiçbir yan etkisini görmedim. Aksine antikor etkisi oluşuyor. Size hastalığı daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Aşı yaptırdığım için pişman değilim. Aksine çevremde de ‘aşı vurdurmayacağım’ diyenlere aşıyı vurdurun diyorum. Çünkü bu illetin önüne geçin. Bu hastalık bir an önce bitisin istiyorum. İnsanlarımız ölmesin. Bu aşı milletimiz için inşallah hayırlı olur” diye konuştu.
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