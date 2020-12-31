Yerli aşıdaki son durumu açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı ile ilgili detayları paylaştı.
GÜNDEM 31.12.2020, 20:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Türk bilim insanı ve BionTech'in CEO'su Uğur Şahin ile Mart ayından bu yana görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Varank yerli aşıda gelinen son durumu da, "Bizim hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda faz bir yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerinin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız Sağlık Bakanlığından GMP denilen dünya standartlarında üretim yapabilecek sertifikaları aldılar. Hatta bir hoca pilot üretimlerini tamamladı. Şu anda başvuruları Sağlık Bakanlığı'na yaptılar. Onay aldıkları anda faz bir insan çalışmalarına başlayacaklar." ifadeleriyle paylaştı.
Varank yerli aşıda gelinen son durumu da, "Bizim hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda faz bir yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerinin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız Sağlık Bakanlığından GMP denilen dünya standartlarında üretim yapabilecek sertifikaları aldılar. Hatta bir hoca pilot üretimlerini tamamladı. Şu anda başvuruları Sağlık Bakanlığı'na yaptılar. Onay aldıkları anda faz bir insan çalışmalarına başlayacaklar." ifadeleriyle paylaştı.
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