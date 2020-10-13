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Yerel mahkeme, AYM’nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı!
4. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılamaya gerek yok diyerek reddetti
GÜNDEM 13.10.2020, 15:28
4. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti.
Mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.
Mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.
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