Yerel basından Trabzonspor'a çok sert eleştiriler!
Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.
GÜNDEM 27.12.2020, 13:53
Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti.
Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, " Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti",
Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.
Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, " Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti",
Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.
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