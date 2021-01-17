Yenilgi sonrası Arda Turan'dan flaş açıklama!
Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
GÜNDEM 17.01.2021, 21:40
İşte Arda Turan'ın açıklaması:
"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başa baş bir oyundu, istediğimiz gibi gidiyordu, oyun bizim için açılacaktı ama bazen futbol böyle işte. Ufak tefek hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Hiçbir zaman beraberliğe ve mağlubiyete razı olacak durumumuz yok. Gerideyken veya berabereyken daha çok adamla ileri gidiyoruz. Fatih Hoca'nın felsefesi bu. Bunu yansıtmaya çalışıyoruz."
"Taraftarımız bize destek versin. Bundan 15-20 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Kart gören görmeyen herkesle beraber biz bir aileyiz. Çarşamba bunu telafi edeceğiz ve layık olduğumuz liderliğe döneceğiz."
"Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başa baş bir oyundu, istediğimiz gibi gidiyordu, oyun bizim için açılacaktı ama bazen futbol böyle işte. Ufak tefek hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Hiçbir zaman beraberliğe ve mağlubiyete razı olacak durumumuz yok. Gerideyken veya berabereyken daha çok adamla ileri gidiyoruz. Fatih Hoca'nın felsefesi bu. Bunu yansıtmaya çalışıyoruz."
"Taraftarımız bize destek versin. Bundan 15-20 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Kart gören görmeyen herkesle beraber biz bir aileyiz. Çarşamba bunu telafi edeceğiz ve layık olduğumuz liderliğe döneceğiz."
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