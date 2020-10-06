Yeniçağ yazarı sordu! Suudi ambargosuna karşı neden sessiz kalınıyor?

Yıllık 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Suudi pazarını kaybettik diyen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu söz konusu ambargoya neden sessiz kalındığını sordu.

"Suudiler 1 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'ye resmi ambargo uygulamaya başladılar. Yıllık 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olan pazarı kaybettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmeti, Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor?" diye sordu.

AK Parti'nin 2002 yılında Suudilerle yakın ilişkiler kurduğunu hatırlatan Uğuroğlu, "Türkiye'yle Suudi Arabistan arasındaki çatlak, bir askeri darbeyle 2013 yılında Mursi'nin devrilmesi sonrasında iyice şiddetlendi. 2015'te Selman'ın kral olmasıyla Ankara-Riyad hattında daha fazla uyum beklenirken, Muhammed bin Selman'ın veliaht prensliğe terfi ettirilip ipleri ele almasıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler boyut değiştirdi.

Erdoğan hükümetinin Müslüman Kardeşler Örgütü İhvan'dan yana siyaseti ve Katar'a askeri desteği Suudilerin tepkisine yol açtı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de üst düzey isimlerin dahil olduğu vahşi bir suikasta kurban gitmesiyle ilişkiler koptu." değerlendirmesinde bulundu.

Uğuroğlu, "CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, 'Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn ve Dubai'nin de Türkiye'ye yönelik ambargo uygulayacağını' diye iddia etti. AK Parti iktidarları dış politikada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini 18 yıllık tek başına iktidar döneminde göz ardı ettiler, etmeye de devam ediyorlar.

Avrupa Birliğine tam üyelik hayal oldu, Rusya ile her daim karşı karşıya geliyoruz, yerden göğe kadar haklı olduğumuz vatan toprağımız 18 Türk adası Yunan işgalinde, silahlandırılması yasak olan 12 ada Yunanlılar tarafından silahlandırıldı, Doğu Akdeniz politikasında bir ileri iki geri adım atıyoruz, Suriye batağında Amerika güya müttefiki Türkiye'nin gözü önünde PKK uzantısı YPG ile müttefik olup terör devleti kuruyor.

S-400'leri Rusya'dan aldık, depoya çürümeye bıraktık, Amerika F-35 savaş uçakları projesinden Türkiye'yi dışladı, parasını ödediğimiz uçakları da vermiyor. Tank palet fabrikamızı Katarlılara beleş verdik ortada ne tank var ne de palet... Soruyorum; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti, Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor?" ifadesini kullandı.

İşte o yazı...

Suudi Arabistan'ın 3. Kralı Faysal, 1966 yılında, 5. Kralı Fahd 1984 yılında, 6. Kralı Abdullah AKP Hükümeti döneminde 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye'ye resmi ziyarette bulundular.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı ekonomik ve siyasi ambargoya değinmeden önce ilginç bir mesleki anımı anlatayım.

1984 yılında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde Suudi Arabistan Kralı Fahd Bin Abdülaziz Türkiye'ye geldi.

Merhum Özal, Türkiye'nin Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri üssünde F-104 savaş uçaklarını modernize ettiğini merhum Kral Fahd'a anlatarak, "Suudi Arabistan'ın F-104'lerini de Eskişehir'de modernize edelim" diyor.

Fahd, Eskişehir fabrikasını görüp incelemek isteyince, THY uçağı ile Özal ve Fahd Ankara'dan Eskişehir'e gidiyorlar.

Efsane Günaydın Gazetesinin başbakanlık muhabiri olarak karayoluyla giderek Özal ve Fahd'ın fabrikayı gezmesini izledim.

Gezi sonunda pistin çok yakınındaki yemekhanede öğle yemeği yenilirken baktım ki THY pilotları ve hostesleri de yemekteler ve karşımda hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan dev THY uçağı duruyor.

Yemeğin sonuna yaklaşıldığında erken kalkarak sakin bir şekilde gidip uçağa bindim. Pilot ve hostesler gelirken tuvalete girip kapıyı kapattım.

Kısa süre sonra uçak doldu, anonslar yapıldı ve havalandık.

Tuvaletten çıkarak doğrudan Özal ve Fahd'ın yanına gittim, beni görünce şaşkınlık yaşadılar.

Hostes hanıma da rica ederek bu fotoğrafı çektirdim.

Suudi Krallar medyaya asla demeç vermezlerdi.

Başbakan Özal'a, "Suudi Arabistan'ın uçaklarının modernize edilmesi için fabrikamızı beğendi mi, mutabakat sağlandı mı?" diye sordum.

Özal, "Daha ben de sormadım. Bakalım ne diyecek?" diyerek Kral Fahd'a sorumu iletti.

Fahd, "Evet çok güzel bir tesis, modernize için anlaşma yapacağız" diye yanıt verdi.

Meslektaşlarımı bu haberle atlattım.

Değerli okurlarım,

AKP 2002 yılında tek başına iktidar olunca Suudi Arabistan ile çok yakın ilişkiler kurdu.

O kadar ki;

Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullah Gül'ü kutlamak ve Ortadoğu barış süreci konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 2007 yılında Kral Abdullah'ın ziyaretinde Gül havaalanına giderek misafirini karşıladı.

Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Abdullah'a, Suudilerin o ana kadar sadece yedi yabancı devlet adamına verdikleri, "Devlet Şeref Madalyası" verdi.

Çankaya Köşkü'nde düzenlenen bir törende ise Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Abdullah'a "Kral Abdülaziz Birinci Derece Madalyası" verirken, dönemin Başbakanı Erdoğan'ı da unutmadı ve ona da "Abdülaziz Nişanı" verdi…

İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler giderek arttı.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle 24 Ocak 2015'te AKP iktidarı tarafından bir günlük milli yas ilan edildi.

Türkiye'yle Suudi Arabistan arasındaki çatlak, bir askeri darbeyle 2013 yılında Mursi'nin devrilmesi sonrasında iyice şiddetlendi.

2015'te Selman'ın kral olmasıyla Ankara-Riyad hattında daha fazla uyum beklenirken, Muhammed bin Selman'ın veliaht prensliğe terfi ettirilip ipleri ele almasıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler boyut değiştirdi.

Erdoğan hükümetinin Müslüman Kardeşler Örgütü İhvan'dan yana siyaseti ve Katar'a askeri desteği Suudilerin tepkisine yol açtı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de üst düzey isimlerin dahil olduğu vahşi bir suikasta kurban gitmesiyle ilişkiler koptu.

Değerli okurlarım,

Suudiler 1 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'ye resmi ambargo uygulamaya başladılar. Yıllık 6,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olan pazarı kaybettik.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn ve Dubai'nin de Türkiye'ye yönelik ambargo uygulayacağını" diye iddia etti.

AKP iktidarları dış politikada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini 18 yıllık tek başına iktidar döneminde göz ardı ettiler, etmeye de devam ediyorlar.

- Avrupa Birliğine tam üyelik hayal oldu,

- Rusya ile her daim karşı karşıya geliyoruz,

- Yerden göğe kadar haklı olduğumuz vatan toprağımız 18 Türk adası Yunan işgalinde,

- Silahlandırılması yasak olan 12 ada Yunanlılar tarafından silahlandırıldı,

- Doğu Akdeniz politikasında bir ileri iki geri adım atıyoruz,

- Suriye batağında Amerika güya müttefiki Türkiye'nin gözü önünde PKK uzantısı YPG ile müttefik olup terör devleti kuruyor

- S-400'leri Rusya'dan aldık, depoya çürümeye bıraktık,

- Amerika F-35 savaş uçakları projesinden Türkiye'yi dışladı, parasını ödediğimiz uçakları da vermiyor.

- Tank palet fabrikamızı Katarlılara beleş verdik ortada ne tank var ne de palet…

Soruyorum;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti, Suudi Arabistan'ın ambargosuna karşı neden sessiz kalıyor?

