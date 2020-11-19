Yeni Zelanda'da emniyet üniformalarına başörtü izni
Yeni Zelanda polis teşkilatında yapılan bir değişiklikle yönetmeliğe başörtüsü de ilave edilerek ülke tarihinde ilk defa Müslüman kadın memurların başörtülü olarak polis olmalarının önünü açtı.
GÜNDEM 19.11.2020, 22:23
Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı kıyafet yönetmeliği değişikliğine giderek Ülke tarihinde ilk kez polis kıyaferindeki yönetmenliğe başörtüsü de ekledi. Böylelikle Müslüman kadın memurların başörtülü bir şekilde teşkilata katılmalarının önü de açılmış oldu..
Yeni Zelanda emniyet teşkilatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Farklı bakış açılarının ve farklı deneyimlerin bizi (şu anda) yaptığımız işte daha iyi seviyeye getirmesinin önemini anlıyoruz. Çeşitli kabiliyetlere, geçmişlere ve deneyim seviyelerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Yeni Zelanda toplumlarının ihtiyaçlarına şimdi ve gelecekte etkili bir biçimde hizmet edebilmemiz için çeşitlilik çok önemli." ifadesini kullandı.
Faaliyetlerine özel olarak tasarlanmış başörtüsü ile devam edeceği bildirilen Fiji asıllı Yeni Zelanda vatandaşı Zeyna Ali'nin Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından emniyet teşkilatına katılmaya karar verdiği öğrenildi.
Yeni Zelanda emniyet teşkilatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Farklı bakış açılarının ve farklı deneyimlerin bizi (şu anda) yaptığımız işte daha iyi seviyeye getirmesinin önemini anlıyoruz. Çeşitli kabiliyetlere, geçmişlere ve deneyim seviyelerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Yeni Zelanda toplumlarının ihtiyaçlarına şimdi ve gelecekte etkili bir biçimde hizmet edebilmemiz için çeşitlilik çok önemli." ifadesini kullandı.
Faaliyetlerine özel olarak tasarlanmış başörtüsü ile devam edeceği bildirilen Fiji asıllı Yeni Zelanda vatandaşı Zeyna Ali'nin Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının ardından emniyet teşkilatına katılmaya karar verdiği öğrenildi.
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