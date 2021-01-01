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Yeni yılın ilk hutbesi yayınladı! Cuma Hutbesi - 1 Ocak 2021

Dünya yeni umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşarken Diyanet İşleri'nden geçmiş ile geleceği ilgilendiren yeni yıla özel 2021'in ilk Cuma hutbesini yayımladı. İşte o anlamlı hutbe...

GÜNDEM 01.01.2021, 09:28
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Yeni yılın ilk hutbesi yayınladı! Cuma Hutbesi - 1 Ocak 2021
Kazalar, şehitler, doğal afetler, koronavirüs salgını ve pek çok olumsuzluğun yaşandığı 2020 yılı geride kaldı.
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar 2021 yılının sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi bugün Cuma namazında duaya duracak.
Diyanet İşleri'nden ise yeni yıla özel anlamlı bir hutbe yayınlandı.
Ahirete hazırlık olması bakımından muhasebesini yapması gereken üç temel zaman diliminin hatırlatıldığı hutbede geleceğin nasıl inşâ edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
İşte "Geçmişin Muhasebesi Geleceğin İmarı" konulu o hutbe

Ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken, her geçen yıl, bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor.

Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarıyor: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!”1

Gelecek günlerimizi Allah’ın rızası doğrultusunda planlayalım. Dünyevî heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım.

Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”2 O halde, samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım.
1 Haşr, 59/18.
2 Nesâî, Cihâd, 24.
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