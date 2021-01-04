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Yeni yılda kim ne kadar AGİ alacak? 2021 AGİ ne kadar oldu?
Asgari ücretin Aralık ayı sonunda belirlenmesinin ardından AGİ de belli oldu. Peki 2021 AGİ ne kadar? Bekar için AGİ kaç lira? İşte 2021'de ödenecek AGİ miktarları...
GÜNDEM 04.01.2021, 15:20
Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmuştu.
AGİ de merak edilen ücretlerden biri.
Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük AGİ 268,31 lira oldu.
Yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
AGİ de merak edilen ücretlerden biri.
Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük AGİ 268,31 lira oldu.
Yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.
2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
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