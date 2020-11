Yeni yılda emekli ve memur maaşlarına kaç TL zam yapılacak?

Çarşı pazarda fiyatlar her gün artarken Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 11,89 olarak açıklandı. Döviz kurundaki artış ise vatandaşa zam olarak geri döndü.

Döviz kurlarındaki artış halka enflasyon olarak geri dönerken yoksul yurttaşların aile bütçesinde büyük yer tutan gıda harcamaları günden güne pahalanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki değişimlerin halkı etkilemeyeceğini iddia etse de, dövizde sürekli devam eden yüksek oranlı artışlar halkın belini büküyor.

Ekim ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 482 yoksulluk sınırı da 8 bin 86 lira olduğu ülkemizde 2020 yılı başından bu yana memur işçi ve emekli maaşları da eridi.

Bütün bu olumsuzlukları karşısında 2021 yılı itibariyle emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu.

Kasım ayına girilmesi ile birlikte işçi memur ve emeklinin gözü kulağı 2021 yılı itibariyle yapılacak zamlara çevrildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamlı maaşların belirlenmesinde en büyük etken, yılın son enflasyon rakamları.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükselttiklerini açıklamıştı.

2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde kaç olacağı merak konusu.



Yeni yılın sabahına yüzde 9.11'lik vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyanacağız.

1 Ocak 2021'den itibaren toplanan vergi ve harçlarla başta trafik cezası olmak üzere her türlü para cezaları yüzde 9.11 oranında artacak.

Halkın üzerine yağacak zamlar sıralanmışken asgari ücret başta olmak üzere memurlarla memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına toplamda yüzde 6.1 zam yapılması öngörülüyor.



Mutfak masraflarının yanı sıra tüketicinin ihtiyacı olduğu her alanında artış gösteren fiyatlar asgari ücret ile geçimini sağlayan milyonlarca çalışanın yaşamını daha da kötüleştirmeye devam ediyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak açıkladı.

Önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek için görüşmelerin Aralık ayının ilk haftası başlanması bekliyor.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 15,03 yani brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti.

Brüt Ücret 2.943,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL Gelir Vergisi 375,23 TL Damga Vergisi 22,34 TL Kesintiler Toplamı 839,02 TL AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

TOPLAM NET ÜCRET 2.324,70 TL



Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı.

Asgari ücret ödemelerinde zam beklentileri sürerken uzmanlar 2020 yılı başında kararlaştırılan zam oranının yıl sonuna kadar eridiğine dikkat çekiyor.

Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi ihtimal olarak görülüyor.



Hükümet tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri, memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zamma ilişkin tahmini verileri ortaya çıkardı.

Buna göre çalışan dar gelirli kesim 2021'e yine yeni yüklerle başlayacak.

Özel sektörde çalışan milyonlarca işçi koronavirüs gerekçesiyle zamsız bırakılacak.

YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşirse Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak.

Bu veriler karşısında memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak.

Ne yazık ki işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise alacağı zam oranı yüzde 4.5 olacak.

2020 yılı toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine ikinci 6 ay için yüzde 4 zam yapılmış, 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu yılın ikinci 6 ayında TÜFE'nin yüzde 4.5 gerçekleşeceği var sayımıyla da bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 oranında enflasyon farkı ödenecek.

Bu tabloyla en düşük memur maaşı toplam yüzde 3.5 zamla 3 bin 812 liradan 3 bin 945 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 812 liraya yükselecek.

SGK ve eski Bağ-Kur emeklileri, yani işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına her 6 ayda bir, bir önce 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam yapılmakta.



Eğer YEP'teki tahminler gerçekleşecek olursa 2020'nin ikinci 6 ayında TÜFE artışı yüzde 4.5 olacağı için milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin aylığına 2021 yılının ilk 6 ayı için sadece yüzde 4.5 zam yapılacak.

Bu tabloya göre de en düşük işçi emeklisi aylığı bin 335 liradan bin 395 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı bin 500 liraya çıkarıldığı için kalan kısmı Hazine tamamlayacak.

En düşük esnaf maaşı bin 627 liradan bin 700 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı bin 534 liradan bin 603 liraya yükselecek