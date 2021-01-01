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Yeni tramvay hattı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in katılımıyla açıldı

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın ilk kısmı, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in katılımıyla açıldı.

GÜNDEM 01.01.2021, 22:19
Yeni tramvay hattı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in katılımıyla açıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle hizmete girdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına 2016'nın kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan T5 Eminönü-Alibeyköy Hattı'nın 12 istasyon ve 8,8 kilometreden oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı tamamlandı.
Türkiye'de ilk defa katenersiz, yerden enerji beslemeli raylar kullanılan hat, son teknoloji kullanılarak inşa edildi.
Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa Yakası'nda bazı hatları birbirine bağlayan yeni tramvay ile bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçlarının entegrasyonu sağlanmış olacak.
Saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesiyle bölgedeki yoğun trafiği hafifletecek olan tramvay, TF2 Eyüpsultan-Piyer Loti Teleferik Hattı ve M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.
Hattın ikinci kısmı açılıncaya kadar, Cibali'den Küçükpazar ve Eminönü'ne İETT ring seferleri düzenlenecek. Böylece, M2 Yenikapı-Hacıosman ve T1 Kabataş-Bağcılar hatlarına da entegrasyonu sağlanacak.
Günde 90 bin yolcuya hizmet veren Alibeyköy Cep Otogarı'na da ulaşım imkanı sunan tramvay, şehirlerarası yolcuları İstanbul'un girişinde karşılayacak.
Eyüpsultan Camii ve türbesi, Balat, Fener ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi gibi önemli noktalara da raylı sistemle ulaşım mümkün olacak.
Hat 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 4 Ocak'ta İstanbulluların kullanımına açılacak ve 10 gün ücretsiz hizmet verecek.

1. etapta açılan ilk istasyonlar Cibali İstasyonu, Fener İstasyonu, Balat İstasyonu, Ayvansaray İstasyonu, Feshane İstasyonu, Eyüpsultan Teleferik İstasyonu, Eyüpsultan Devlet Hastanesi İstasyonu, Silahtarağa Mahallesi İstasyonu, Üniversite İstasyonu, Alibeyköy Merkez İstasyonu, Alibeyköy Metro İstasyonu, Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu oldu.
Yapımı devam eden Eminönü Meydan ve Küçükpazar istasyonlarının ise önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tramvay hattının özelliklerini anlatarak, hattın saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Haliç kıyısının tarihi ve turistik önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Bugünkü tramvayın şöyle bir rolü olacak. Sirkeci'den Alibeyköy'e kadar bu bölgenin insanlarını taşıdığı kadar bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da inanılmaz bir hizmet edecek. Biz tramvayın geçtiği bu yakayı, belirli bölgelere iskeleler inşa edip deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla buluşturarak oradaki müze ve etkinlik alanlarıyla da bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu.
İmamoğlu, ayrıca Haliç'in iki kıyısında toplam 3,1 milyon metrekarelik yeşil alanın da bölgenin doğası ve manevi yapısına uygun şekilde yeniden tasarlanacağını bildirdi.
Devam eden metro çalışmalarına da değinen İmamoğlu, hedeflerinin yıllık 5 kilometre metro hattı yapmak olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından törene katılanlar tramvaya binerek Alibeyköy Cep Otogarı istasyonuna kadar seyahat etti, buradan 28 Ekim 2020'de açılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattına aktarma yaparak Mecidiyeköy istasyonuna gitti.
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