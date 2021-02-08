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Yeni Şafak yazarından dikkat çeken sözler: Hayran ekonomisi başa bela
Yeni Şafak yazarı Fatma Barbaros, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
GÜNDEM 08.02.2021, 14:10
Yeni Şafak yazarı Fatma Barbaros, sosyal medya hesalarından yapılan paylaşımlara dair önemli bir tespitte bulundu.
Bazı kişilerin sosyal medyada çok dikkat çekmek ve taraftar bulmak için yanlış tavır sergilediğini ifade eden Barbaros, Twitter'dan şu şekilde ifade etti:
"Tanıdığımızı zannettiğimiz bazı insanları 'sosyal medya'da kaybediyoruz. Sadece daha çok alkış ve tezahürat için ne çok enerji tüketiliyor. Cenaze töreninde alkışlara kızıyorlar ama günde beş vakit alkış ile besleniyorlar. Kapitalizmin yeni yüzü 'hayran ekonomisi' başa bela."
Tanıdığımızı zannettiğimiz bazı insanları "sosyal medya"da kaybediyoruz.Sadece daha çok alkış ve tezahürat için ne çok enerji tüketiliyor.Cenaze töreninde alkışlara kızıyorlar ama günde beş vakit alkış ile besleniyorlar.Kapitalizmin yeni yüzü "hayran ekonomisi" başa bela.
— Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 8, 2021
Tanıdığımızı zannettiğimiz bazı insanları "sosyal medya"da kaybediyoruz.Sadece daha çok alkış ve tezahürat için ne çok enerji tüketiliyor.Cenaze töreninde alkışlara kızıyorlar ama günde beş vakit alkış ile besleniyorlar.Kapitalizmin yeni yüzü "hayran ekonomisi" başa bela. pushfn('ads'); — Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 8, 2021
Bazı kişilerin sosyal medyada çok dikkat çekmek ve taraftar bulmak için yanlış tavır sergilediğini ifade eden Barbaros, Twitter'dan şu şekilde ifade etti:
"Tanıdığımızı zannettiğimiz bazı insanları 'sosyal medya'da kaybediyoruz. Sadece daha çok alkış ve tezahürat için ne çok enerji tüketiliyor. Cenaze töreninde alkışlara kızıyorlar ama günde beş vakit alkış ile besleniyorlar. Kapitalizmin yeni yüzü 'hayran ekonomisi' başa bela."
Tanıdığımızı zannettiğimiz bazı insanları "sosyal medya"da kaybediyoruz.Sadece daha çok alkış ve tezahürat için ne çok enerji tüketiliyor.Cenaze töreninde alkışlara kızıyorlar ama günde beş vakit alkış ile besleniyorlar.Kapitalizmin yeni yüzü "hayran ekonomisi" başa bela.
— Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 8, 2021
Tanıdığımızı zannettiğimiz bazı insanları "sosyal medya"da kaybediyoruz.Sadece daha çok alkış ve tezahürat için ne çok enerji tüketiliyor.Cenaze töreninde alkışlara kızıyorlar ama günde beş vakit alkış ile besleniyorlar.Kapitalizmin yeni yüzü "hayran ekonomisi" başa bela. pushfn('ads'); — Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 8, 2021
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