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Yeni Şafak yazarından Boğaziçi önerisi! Tavsiyesi dikkat çekti
AK Parti'ye yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Fatma Barbarosoğlu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar için tavsiyelerde bulundu.
GÜNDEM 02.02.2021, 13:45
AK Parti'ye yakın Yeni Şafak gazeetsi yazarı Fatma Barbarosoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar hakkında dikkat çeken bir tavsiye geldi.
Yaşanan gerginliğin bitmesi gerektiğini belirten Barbarosoğlu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Kerim olmalı. Lütfu ve ihsanı bol olmalı. Mükafatı, cezasından önde yürümeli.Her birey ait olduğu yerin kalitesini sorgulama hakkına sahiptir. Geleceği ile ilgili fikir beyan etme özgürlüğüne sahiptir."
Devlet Kerim olmalı.Lütfu ve ihsanı bol olmalı.Mükafatı, cezasından önde yürümeli.Her birey ait olduğu yerin kalitesini sorgulama hakkına sahiptir.Geleceği ile ilgili fikir beyan etme özgürlüğüne sahiptir.
— Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 2, 2021
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerinin koronavirüs salgını sürecinde yapılmasından ötürü inandırıcılık sorunu yaşadığını belirten Barbarosoğlu, diğer paylaşımında "Siyasi birimler her türlü toplantısında Pandemi parantez içine alınırken; eylem yapan öğrencilere pandemi sınırı çizmek halk nezdinde inandırıcı bulunmuyor" dedi.
Ayrıca protestoda tarafların gerekli olan tavrı sergilemesi gerektiğini ve uzlaşmak için ise 'Hakem Heyeti'nin kurulabileceğini ifade eden Barbarosoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemin bitmesi için devlet ile üniversite arasında hakemlik yapacak aklı selim sahiplerine acilen ihtiyaç var. Oysa iki tarafa gaz verenler önde gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Kerim olmalı.Lütfu ve ihsanı bol olmalı.Mükafatı, cezasından önde yürümeli.Her birey ait olduğu yerin kalitesini sorgulama hakkına sahiptir.Geleceği ile ilgili fikir beyan etme özgürlüğüne sahiptir. — Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 2, 2021
Yaşanan gerginliğin bitmesi gerektiğini belirten Barbarosoğlu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Kerim olmalı. Lütfu ve ihsanı bol olmalı. Mükafatı, cezasından önde yürümeli.Her birey ait olduğu yerin kalitesini sorgulama hakkına sahiptir. Geleceği ile ilgili fikir beyan etme özgürlüğüne sahiptir."
Devlet Kerim olmalı.Lütfu ve ihsanı bol olmalı.Mükafatı, cezasından önde yürümeli.Her birey ait olduğu yerin kalitesini sorgulama hakkına sahiptir.Geleceği ile ilgili fikir beyan etme özgürlüğüne sahiptir.
— Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 2, 2021
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerinin koronavirüs salgını sürecinde yapılmasından ötürü inandırıcılık sorunu yaşadığını belirten Barbarosoğlu, diğer paylaşımında "Siyasi birimler her türlü toplantısında Pandemi parantez içine alınırken; eylem yapan öğrencilere pandemi sınırı çizmek halk nezdinde inandırıcı bulunmuyor" dedi.
Ayrıca protestoda tarafların gerekli olan tavrı sergilemesi gerektiğini ve uzlaşmak için ise 'Hakem Heyeti'nin kurulabileceğini ifade eden Barbarosoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemin bitmesi için devlet ile üniversite arasında hakemlik yapacak aklı selim sahiplerine acilen ihtiyaç var. Oysa iki tarafa gaz verenler önde gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Kerim olmalı.Lütfu ve ihsanı bol olmalı.Mükafatı, cezasından önde yürümeli.Her birey ait olduğu yerin kalitesini sorgulama hakkına sahiptir.Geleceği ile ilgili fikir beyan etme özgürlüğüne sahiptir. — Fatma Barbarosoğlu (@Fatma_Barbaros) February 2, 2021
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