Yeni Şafak ve İbrahim Karagül, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinin kendisi hakkında yaptığı ‘FETÖ projesi’ ifadelerinin yer aldığı haberler üzerine avukatları aracılığıyla açtığı davada karar verildi. Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma mahkeme, Ekrem İmamoğlu için ‘FETÖ projesi’ suçlamasında bulunan Yeni Şafak gazetesi ve dün istifa ettiğini duyuran Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ü tazminata mahkum etti.Mahkeme, davalılardan 5 bin TL ve Karagül’ün 2 bin 500 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, dün yaptığı açıklamayla 31 Aralık 2020 itibariyle görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

