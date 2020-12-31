Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu oldu

İstifa eden İbrahim Karagül'ün ardından Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu getirildi. Likoğlu, düzenlenen pasta kesme töreni ile görevi Karagül'den devraldı. Albayrak Yönetim Kurulu Ahmet Albayrak’ın da katıldığı devir teslim töreninde İbrahim Karagül’e teşekkür plaketi sunuldu.

8 yıldır Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği yapan İbrahim Karagül, 28 Aralık'ta sosyal medya hesabından, "Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle." ifadelerini kullanmıştı.Yeni Şafak gazetesinde İbrahim Karagül istifası

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Hüseyin Likoğlu, gazeteciliğe 1997 yılında Yeni Şafak'ta muhabir olarak başladı. Anadolu Ajansı'nda Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı.

2014 yılının ocak ayında Yeni Şafak'a Ankara Haber Müdürü olarak döndü. Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET’te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlamakta.

