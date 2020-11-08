Yeni Şafak, Albayrak'ın istifasını önce duyurdu sonra sildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabında istifa ettiğini açıkladı. Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabında istifa ettiğine dair bir açıklama yer aldı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin İngilizce servisi Berat Albayrak'ın istifa ettiğini duyurdu. Ancak bir süre sonra bu tweet silindi.



