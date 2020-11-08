Yeni Şafak, Albayrak'ın istifasını önce duyurdu sonra sildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu. İktidara yakın medya sessizliğini korurken, Yeni Şafak İngilizce hesabından önce istifayı duyurdu sonra sildi.
GÜNDEM 08.11.2020, 20:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabında istifa ettiğini açıkladı. Berat Albayrak’ın resmi Instagram hesabında istifa ettiğine dair bir açıklama yer aldı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin İngilizce servisi Berat Albayrak'ın istifa ettiğini duyurdu. Ancak bir süre sonra bu tweet silindi.
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