Yeni parti kurma hazırlığındaki Mustafa Sarıgül'den CHP açıklaması

CHP’nin farklı kademelerinde görev alan ve en son olarak da 2014 yılında ana muhalefetin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül ile görüşen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sarıgül'ün bugün Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirmek için yola çıkacağını yazdı. Sarıgül, Saymaz’a yaptığı açıklamada “CHP ile görüşlerinin son derece farklı olduğunu” söyledi.

Sarıgül, bugün Demokratik Sol Parti’den ayrılacağını söyledi ve “Bu bir istifa değil, bir uğurlanma, barışa bir kanat çırpma. TDH şu an ülkemizin yüzde 70'inde, 44 şehirde çağrı yapıyor. İstifadan sonra Türkiye'de dolaşacağım. Nedir, ne değildir, göreceğim. Türkiye ne diyor, bakacağım” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “Sarıgül’ün partisi Cumhur İttifakı’na katılacak” iddiası hakkında konuşan Sarıgül, şunları söyledi:



Sarıgül, Saymaz’ın “Kapalı değilsiniz” yorumunu şöyle yanıtlandırdı:



“CHP ile görüşlerimiz son derece farklı” diyen Sarıgül, “CHP'de ilerleyen bir yapı yok. Partimizin tüzüğü açıklandığı zaman farklılıkları göreceksiniz ve bize hak vereceksiniz. Tüzüğümüz olağanüstü farklı ve herkesin ders alacağı bir tüzük. Türkiye'nin en demokratik partisi gelecek” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz, TDH'nin görüşleri olur. Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız.

Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına partimizin kurulları karar verecek.

Biz bu konuların konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Çok ayıp. Şu an bunu konuşacak noktada değiliz. Ayrıca iktidar iyi şeyler yapmış olsa parti kurmamıza gerek yok ki. Parti niye kuruyoruz o zaman, iktidar çok iyi şeyler yapıyorsa? Böyle bir şey yok! Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, dış politikasının doğru olmadığını, ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığını, giderek yalnızlaştığını ve evrensel hukuktan uzaklaştığını gördüğümüz için siyasal hareket kuruyoruz.

