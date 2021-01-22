Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Kafeler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta içi akşam 21.00'de başlayan ve ertesi gün sabah saat 05.00'te biten hafta içi yasakları ile hafta sonu tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta içinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası kafe, lokanta ve restoranların açılış tarihi ile ilgili olarak endişeleri olduklarını değerlendirmesinin Kabine toplantısında ele alınacağını açıklamıştır. Erdoğan verilere göre bir esneme yapılabileceğini duyurmuştu.

Kafe ve restoranların da 15 Şubat'tan itibaren normal düzenlerine geçmesi bekleniyor.

Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişler HES kodu ile yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlamıştı.

Korona virüs önlemleri kapsamında birçok kafenin çalışma şartları yeniden düzenlenmiş ancak nargile kafeler bu düzenlemenin dışarısında bırakılmıştı.

Nargile kafeler ne zaman açılacak diye merakların aklında hep aynı soru var.

Nargile içmek isteyenler bir süre daha bekleyecek çünkü henüz nargile kafeler ne zaman açılacak bilgisi henüz açıklanmadı.

Ancak nargile kafeler tamamen değil geçici süreyle hizmet dışı kaldı.

