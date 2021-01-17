Yeni Malatyaspor'dan Rizespor'a farklı tarife

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk 45 dakikada soyunma odasında 1-0 yenik giren Malatya ekibi ikinci devrede Karadeniz ekibini gol yağmuruna tutarak, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Sayı siyahlı ekibin 4 golü de ikinci yarıda geldi. 46. ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsız Kuş, takımını önce beraberliğe ardından üstünlüğe taşıyan golleri kaydetti.

Malatya ekibi ardından farka gitti, 61'de Umut Butlu, farkı 2'ye 74. dakikada ise Mustafa Eskihellaç farkı 3'e taşıdı.

Çaykur Rizespor da 30. dakikada Skoda penaltıdan takımının tek golünü kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor evinde haftayı 3 puanla kapatarak puanını 24'e çıkardı. Karadeniz ekibi ise 21 puanda kaldı.

