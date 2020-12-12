Yeni Malatyaspor maçı sonrası Caner Erkin'den açıklama
Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin, Yeni Malatyaspor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:53
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Ağır yenilgi sonrası konuşan Caner Erkin, "Bundan sonra herkes farklı olacak. Bunu söylüyorum. Başkanımız taraftarımız bunu hak etmiyor. Şampiyon olmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız ve bunu yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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