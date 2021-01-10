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Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırıyor
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırma kararı aldı. Resmi açıklamanın bu gece ya da yarın yapılması bekleniyor.
GÜNDEM 10.01.2021, 21:14
Süper Lig'de teknik adam değişiklikleri üst üste gelmeye başladı. Göztepe'de İlhan Palut, Gaziantep FK'da Marius Sumidica yile yollar ayrılırken bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, teknik patron Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmaya karar verdi.
Sezon başı Hikmet Karaman'ın yerine göreve gelen 50 yaşındaki teknik adamla yollar bu gece ya da yarın resmen ayrılacak.
17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Sezon başı Hikmet Karaman'ın yerine göreve gelen 50 yaşındaki teknik adamla yollar bu gece ya da yarın resmen ayrılacak.
17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
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