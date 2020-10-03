Yeni Malatyaspor çıkış, Antalyaspor rekor peşinde.

Yeni Malatyaspor bugün sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-siyahlı ekip, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Malatya ekibi, evindeki mücadeleyi kazanmak istiyor.

Geride kalan 3 haftada 1 puan toplayan Sarı Siyahlıların henüz galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'e İstanbul deplasmanında 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 1 puan toplayan sarı-siyahlılar, bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, 3 puan için kenetlendi.

Hafta içerisinde transferde Semih Kaya ve Wallece gibi 2 önemli ismi kadrosuna katana sarı-siyahlılar, Akdeniz temsilcisi karşısına farklı bir kadroyla çıkacak. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Trabzonspor maçının kadrosunda değişikliğe giderek Lukoki, Zuqui ve Semih Kaya’ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Ev sahibi ekipte Mustafa Akbaş ve Moryke Fofana'nın sakatlığı sürüyor.



Konuk Fravport-TAV Antalyaspor'da ise yüzler gülüyor. Lige iyi başlayan Tamer Tuna ve öğrencileri geride kalan 3 haftada 7 puan topladı. 2 galibiyet 1 beraberlik ile ligin üst sıralarında yer alan Akdeniz temsilcisinin yenilgisi bulunmuyor.

Süper Lig'de en sonuncu deplasman yenilgisini 280 gün önce yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçta da mağlubiyet yaşamaması halinde kulüp tarihinde ilk kez 10 maçlık seri yakalayacak.

Kırmızı-beyazlılar, ligde 2019-2020 sezonunu üst üste 11 maç yenilmeyerek ve deplasmandaki son 8 karşılaşmasını kaybetmeyerek 9. sırada tamamladı.

Antalyaspor, Süper Lig'deki en sonunucu deplasman yenilgisini, 28 Aralık 2019'da gerçekleşen 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'a 5-0 yenilerek yaşadı.

Kırmızı-beyazlı takımda Jean Armel Drole ve Serdar Gürler'in sakatlığı sürüyor.

