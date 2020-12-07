Yeni koronavirüs kararı! Yeme-içme sektörüne saat düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre lokanta, restoran, pastane ve tatlıcılar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 24.00 arası paket servis yapabilecek.
GÜNDEM 07.12.2020, 18:58
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İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre lokanta, restoran, pastane ve tatlıcılar hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ila 24.00 arası paket servis yapabilecek.Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonları 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Daha önceki genelgede; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği ifade edilmişti.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Daha önceki genelgede; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği ifade edilmişti.
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