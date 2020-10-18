Yeni koronavirüs kararı: Ayaktaki yolculara da ceza yazılacak

Yaklaşık 11 bin kişinin karantinada bulunduğu kentte yeni Koronavirüs tedbirlerini açıklayan Van Valisi ve kayyım Mehmet Emin Bilmez, "Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak" dedi.

Bilmez, “Diğer bir husus da toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılması, ayakta yolcu almaya yetkisi olmayan minibüslerin, halk otobüslerinin ve L plaka minibüslere ayakta yolcu alınmaması. Ayakta yolcu alırsa hem minibüse hem de ayaktaki yolcuya ceza yazılması için bugün yeni bir karar aldık. Artık minibüslerde ayaktaki yolcu da suçlu kabul edilecek ve cezai işlem uygulanacak. Kentimizde alınan tedbirler sonuç verdi, bu tedbirlerle devam edilecek. Vanlıların küçük aile olarak pikniğe gitmesine daha önce saat yediye kadar müsaade edilmişti. Artık gün batımıyla birlikte müsaade edilmeyecek, yani gün batımına kadar müsaade edilecek.” diye konuştu.



Bilmez, "Kamu kurumlarının girişlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. Kovid-19 hastalarının sokakta tespiti halinde yurtta izole edilme uygulamasına devam edilecek. Bugüne kadar 178 kişi yakaladık ve yurda yerleştirdik" bilgisini paylaştı.

Bilmez, "Özelikle öğretmenlerimizin tarama talebinin Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanması ve öğrencilerimizin takibi konusu dile getirildi. 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımızla ilgili alınan kararlar devam edecek. Bu yaştaki vatandaşlarımızın kafe, lokanta, pazarda ve AVM de bulunmaları, toplu taşıma araçlarına sabah saat 07.30-10.00, akşam 16.00-19.00 saatleri arasında binmeleri yasak. Bu yaştaki vatandaşlarımızın halk otobüsü ve belediye otobüslerine ücretsiz biniş kartları geçici bir süreliğine askıya alınmıştı ve devam edecek. Van'da yaklaşık 11 bin kişi karantinada bulunuyor" açıklamasında bulundu.

