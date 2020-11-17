Yeni kısıtlamalar: AVM, berber ve restoranların çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Buna göre; alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.



- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

- Eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.

-65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Restoranlar sadece paket servisi yapacak.

- Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

- Şehirlerdeki ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

