Yeni iPhone 12'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak

Apple, iPhone hayranlarının merakla beklediği yeni cihazlarının tanıtımını yaptı. Yepyeni özelliklere sahip olan iPhone 12'ler ilk kez 5G teknolojisini destekleyecek. Apple A14 Bionic işlemcisiyle diğer iPhone'lara oranla yüzde 50 daha hızlı olacak. Bu yeniliklerin yanında iPhone hayranlarını üzecek bir gelişme de var.



iPhone 12'lerde daha önce ortaya çıkan söylentiler doğru çıktı. Yeni cihazların kutusunda şarj adaptörü ve kulaklık yer almayacak. Bunun nedeni ise tanıtımda lastik kullanımını azaltmak olarak açıklandı. Ayrıca şu anda satışı devam eden iPhone SE, XR ve 11'in kutusundan da artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak.



Kulaklık ve adaptörün çıkarılması iPhone hayranlarına maddi bir yük getirecek. Bu durum daha önce iPhone kullanlar için geçerli olmasa da ilk kez iPhone kullananlar adaptör ve kulaklık için ekstra masraf çıkaracak.

