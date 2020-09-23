Yeni hedefleri Filistin’in geleceği

Siyonist zulüm şimdi de Filistinli çocukları hedef aldı. İşgalci İsrail’in sözde Orta Bölge Askeri Komutanlığı, Filistinli çocuk esirlerin cezalandırılmasına yönelik yeni bir karar aldı. Alınan bu yeni karar ile en fazla 6 olan ceza sınırı en az olarak değiştirilerek Filistinli çocuklar uzun yıllar işgal zindanlarında esir edilecek.

Yıllardır Filistin’in ve Filistin halkının üzerine bir kâbus gibi çöken Siyonist işgal, şimdi de Filistin’in geleceğini yok etmek istiyor. Siyonist işgale karşı küçük bedenleri büyük yürekleri ile karşı çıkan Filistinli çocuklardan korkan işgalci zihniyet, Filistinli çocukları hapishanelerde çürütmek için yasa çıkarttı.



İşgalci İsrail’in sözde Orta Bölge Askeri Komutanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde, Filistinli çocuk esirlerin cezalandırılmasına yönelik yeni bir karar alındı. Alınan bu yeni karar ile 12-14 yaş arasındaki çocuklar için öngörülen en fazla 6 ay hapis cezası en az değiştirilerek, Filistin çocukların işgal zindanlarında uzun yıllar esir edilmesinin zemini hazırlandı.



Konu ile ilgili gazetemize bilgi veren Çocukların Savunmasına Yönelik Küresel Hareketin Hesap Verebilirlik Programı yöneticisi Ayed Abu Kutiş, yeni değişikliğin ceza tavanını suçun niteliği ne olursa olsun çocuk esirlere açık hale getirdiğini ve onlara yetişkin esir muamelesi yaptığını belirtti. Kutiş, bu kararın açık bir çocuk hakkı ve hukukun ihlali olduğunu dile getirdi.



Şu anda işgal hapishanelerinde tutulan beş binden fazla esirin olduğunu kaydeden Kutiş, bu esirlerin 300’e yakınının ise çocuk, bunların büyük bir bölümünün ise 16 yaşın altında olduğunu ifade etti. Hapishanelerde tutulan bu çocukların çeşitli kötü muamelelere ve ihlallere de maruz kaldığını vurgulayan Kutiş, 1967 yılından bu yana işgal güçlerinin 50 bin çocuğu tutukladığını, 2000 yılından bu yana 3 bin çocuğun şehit edildiğini söyledi.

