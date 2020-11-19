Yeni Hazine Bakanı hızlı başladı! Özelleştirmeye tam gaz devam

Yeni Bakan Lütfi Elvan görevine hızlı başladı. Ak Parti hükümeti 18 yıldır sürdürdüğü özelleştirme programına devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan raporda özelleştirme uygulamalarına devam edileceğini açıkladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarıyla başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, alkol-tütün ve elektrik dağıtımı olmak üzere birçok sektörden devlet tamamen çekilirken, elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık-sigortacılık, hava taşımacılığı, liman işletmeciliği gibi sektörlerde ise payını azalttığı belirtildi.

Ak Parti hükümetinin özelleştirme uygulamalarının başlattığı günden bu yılın ekim ayı sonuna kadar toplam 70,4 milyar dolar satış-devir uygulaması gerçekleştirildi. Bu yıl genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına 3,2 milyar lira aktarıldı. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 4,4 milyar liraya ulaşacağı belirtiliyor.

Öte yandan, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2021 yılında Özelleştirme Fonunun 10 milyar lira tutarında özelleştirme yapacağı belirtildi. . Bu kapsamda, Derbent, Çamlıca-1, Tortum, Çal ve Girlevik-2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesi yapılacak. Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin özelleştirme faaliyetleri yürütülecek. Güllük Liman Sahası'nın özelleştirme işlemleri tamamlanacak. Tekirdağ Marmara Ereğlisi taşınmazlarının ihale ilanı için ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılacak. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme hazırlık işlemleri tamamlanarak ihale ilanı için gerekli adımlar atılacağı açıklandı.

