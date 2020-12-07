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Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? 7 Aralık il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler ile belli oldu. Yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte, 7 Aralık 2020 il il hava durumu tahminleri...
GÜNDEM 07.12.2020, 07:12
2020 yılının sonlarına yaklaşırken kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Hafta sonu tatilinin ardından vatandaşlar yeni haftada havaların nasıl geçeceğini merak ediyor.
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Türkiye genelinde havalar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçecek. Peki başta İstanbul olmak üzere bölgelerimizde hava nasıl seyredecek?
İşte, 7 Aralık 2020 Pazartesi'ye ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgelerimizde hava mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13°C
İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14°C
KIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13°C
KOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18°C
EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ege kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Antalya çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Samsun'un batı kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu
TOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Kars çevrelerinin sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Malatya'nın gece saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°CÇok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Türkiye genelinde havalar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçecek. Peki başta İstanbul olmak üzere bölgelerimizde hava nasıl seyredecek?
İşte, 7 Aralık 2020 Pazartesi'ye ilişkin Meteoroloji'den gelen son veriler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgelerimizde hava mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13°C
İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14°C
KIRKLARELİ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13°C
KOCAELİ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18°C
EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ege kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Antalya çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Samsun'un batı kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı kıyıları hafif yağmurlu
TOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Kars çevrelerinin sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Malatya'nın gece saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°CÇok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°CParçalı, zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
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