Yeni gündem ısıtılacak

Koronavirüs salgınının insanlığı etkisi altına almasıyla birlikte dünyanın düzeninin değişeceğine yönelik düşünceler de giderek yaygınlaştı. Yeni dünya düzenine ilişkin ortaya atılan iddialar ardı ardına geçekleşirken The Economist dergisi dikkat çeken bir karikatür yayınladı. Siyonistlerin lideri konumunda olan Rothschild Ailesi’ne ait derginin 2021 yılına ilişkin yayınladığı bir karikatürde, bu yıl koronavirüs salgını gündeminin yerini küresel ısınmaya bırakacağına işaret ediliyor. Dünyaya dayatılmak istenen gündemlerin pompalandığı derginin içinde yer alan karikatürde, boks ringinde koronavirüsle mücadele eden dünyanın sıradaki rakibi güneş figürüyle resmedilen küresel ısınma olarak resmediliyor.



The Economist karikatüristi Kevin Kallaugher’in çizdiği karikatürde, boks ringinde koronavirüsün ve dünyanın mücadele ettiği anlatılıyor. Ancak kenarda ringe girmeye hazırlanan ve güneş figürü olarak tasvir edilmiş bir başkası var. Küresel ısınmayı tasvir eden bu güneş figürü, dünyaya göre daha güçlü ve iri çizilmiş. Buna göre küresel ısınmanın yeni düzende dünyayı şekillendirmek için kullanılacağına işaret ediliyor. Uluslararası alanda büyük ses getiren bu karikatürün 2021 yılına ilişkin hazırlanan gündemleri özetlediği değerlendiriliyor.



* Alanında uzman yorumcuların The Economist karikatürüne ilişkin değerlendirmeleri ise oldukça dikkat çekici. Uzmanlar, 2021 yılının ortalarına kadar pandemi durumunun sona ereceğini ve dünyanın tek gündeminin küresel ısınma olacağını değerlendiriyor. Karikatürde dünyanın koronavirüse saldırıp onu sendelettiğinin resmedilmesi de bu yorumlamaları güçlendiriyor. Koronavirüs salgınından sonra küresel ısınmanın daha ciddi bir sorun olarak önümüze getirileceğini belirten uzmanlar, uluslararası ölçekte dayatılmak istenen gündemlerin The Economist gibi yayınlar üzerinden servis edildiğini belirtiyor.