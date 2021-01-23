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Yeni dönem hazırlığı şimdiden yapılmalı!

Saadet Partisi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin, basın toplantısı düzenledi.

GÜNDEM 23.01.2021, 04:33
Yeni dönem hazırlığı şimdiden yapılmalı!
Saadet Partisi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin, düzenlediği basın toplantısıyla yarıyıl tatiline giren eğitim-öğretim dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kovid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin zorlu bir süreç yaşadığını belirten Bilgin, iktidarın yeni eğitim-öğretim dönemine şimdiden hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.
Saadet Partisi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında Bilgin, buruk karne sevinci yaşayan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek konuşmasına başladı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle eğitim-öğretim döneminin sıkıntılı geçtiğini söyleyen Bilgin, temennilerinin yeni eğitim döneminde öğrencilerin sınıfta sağlık ve huzur içinde buluşması olduğunu dile getirdi. Bilgin, iktidarın Kovid-19 pandemisinde sınıfta kaldığını vurgulayarak, “İlk dalgada hazırlıksız yakalanmaktan dolayı, uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıkları, bir nebze olsun anlayabiliyoruz. Ama yaz ayını geride bırakıp yeni döneme başladığımız süreç içerisinde, ortaya çıkan karmaşayı anlamak mümkün değil. Yazın 4 ay boyunca, pandemi şartlarına uygun, eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının yapılmaması, internet, televizyon, tablet ve bilgisayarı olmayan ailelere, alt yapı imkanı sağlanmaması iş bilmezlik örneğidir. Ziya Selçuk, okulların Şubat’ta açılacağını ifade ediyor. Bu durum veya Allah muhafaza aksi bir durum için hazırlıklar yapılıyor mu? Okullar tekrar açılmazsa öğrencilerin mağdur edilmemesi için, ne gibi tedbirler alınıyor? Misal Cumhurbaşkanı yarım milyon tablet dağıtacağını belirtmişti, bu tabletler dağıtıldı mı veya dağıtılacak mı? Bu tabletler hangi kriterler esas alınarak dağıtılıyor?” değerlendirmesinde bulundu.

* Öğretmenlerin Kovid-19 pandemisi sürecinde çok zorlu bir süreç yaşadığının altını çizen Bilgin, internet kullanımında ilgili şirketlerle görüşüp düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Çözüm önerilerini de sıralayan Bilgin, “İkinci dönem, olası bir uzaktan eğitim dönemine için şimdiden hazırlıklar yapılmalıdır. Pandemi şartları devam ederse, seyreltilmiş sınıf ve hafifletilmiş müfredat uygulanmalıdır. Sınav öğrencileri yani 8. Sınıf ve 12. Sınıf dışındaki sınıfların, müfredatını azaltıp, müfredatın kalan kısmı, önümüzdeki sene pandemi etkisi bitince, yapılmalıdır. İlkokul 1. ve 2. sınıflar, gerekli tedbirlere uyularak, mutlaka okula dönmeli, yazı yazabilmek için motor sinir ve küçük el kaslarının zamanında gelişmesi sağlanmalıdır. Özel okulların, servisçilerin, kırtasiye esnafının, yaşamış olduğu problemler çözülmelidir. Devlet nakdi destek başta olmak üzere, gerekli destekleri sağlamalıdır. Her şeyden önce, Millî Görüş’ün ortaya koymuş olduğu, önce ahlak ve maneviyat temeline dayalı, maddi ve manevi gelişimi temin edecek eğitim anlayışı hakim kılınmalıdır” şeklinde konuştu.
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