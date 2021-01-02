Yeni dizi Tozkoparan İskender başlıyor! TRT Çocuk 2 Ocak yayın akışı!

TRT Çocuk 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı belli oldu.

Hafta sonu uzaktan eğitim platformu EBA TV'de ders tekrarları yapılacak.

Okula gitmeyen öğrencileri kalan zamanlarında TRT Çocuk'ta hem eğlendiren hem de eğiten çizgi filmler izliyor.

TRT Çocuk yayın akışında bugün Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Heidi, Emiray, Rafadan Tayfa, Arı Maya, Niloya, İbi, Bulmaca Kulesi, Vikingler, Maysa ve Bulut ekranlara gelecek.



Öte yandan TRT 1'de yayınlanan ve özellikle çocukların beğenerek izlediği Tozkoparan dizisi bu sefer Tozkoparan İskender adıyla değiştirilmiş bir konuyla ekrana geliyor

Tozkoparan İskender 1. bölüm 2 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de TRT1'de yayınlanacak!

Çocukların ve onların ailelerinin ilgiyle izledikleri TRT Çocuk kanalında bugün başka hangi çizgi filmler var?



06:27 İstiklal Marşı

06:30 Çizgi Film "Elif'in Düşleri"

06:55 Çizgi Film "Yade Yade"

07:20 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

07:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"

08:05 Çizgi Film "Arı Maya"

08:30 Çizgi Film "Mavi Dünya"

08:55 Çizgi Film "Kare"

09:10 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

09:35 Çizgi Film "Niloya"

09:50 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"

10:15 Çizgi Film "Yade Yade"

10:40 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

11:05 Çizgi Film "Dijital Tayfa"

11:30 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

11:40 Çizgi Film "Ege İle Gaga"

11:55 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"

12:20 Çizgi Film "Heidi"

12:45 Çizgi Film ''İbi''

13:10 Çizgi Film ''İbi''

13:30 Çizgi Film "Vikingler"

13:55 Çizgi Film "Aslan"

14:20 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

14:35 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

15:00 Çizgi Film "Çatlak Yumurtalar"

15:15 Çizgi Film "Pırıl"

15:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

15:55 Çizgi Film "Dijital Tayfa"

16:25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

16:50 Çizgi Film ''İbi''

17:15 Çizgi Film "Emiray"

17:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

17:40 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

18:05 Sürpriz Kutusu

18:30 Çizgi Film "Heidi"

18:55 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

19:20 Çizgi Film "Dijital Tayfa"

19:50 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

20:05 Çizgi Film "Vikingler"

20:30 Çizgi Film "Vikingler"

20:50 Çizgi Film "Dinozor Makineler"

21:15 Tozkoparan

22:15 Çizgi Film "Aslan"

22:30 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

22:55 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

23:20 Çizgi Film "Heidi"

23:45 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

00:10 Çizgi Film "Maysa Ve Bulut"

00:35 Çizgi Film "Aslan"

01:00 Çizgi Film "Elif Ve Arkadaşları"

01:25 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

01:40 Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"

02:05 Çizgi Film "Ege İle Gaga"

02:30 Çizgi Film "Bulmaca Kulesi"

02:55 Çizgi Film "Yade Yade"

03:20 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

03:45 Çizgi Film "Emiray"

04:10 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"

04:35 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"

05:00 Çizgi Film "Aslan"

05:25 Çizgi Film "Kare"

05:50 Çizgi Film ''İbi''

06:15 Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

