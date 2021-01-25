Yeni bir iddia! Ziraat Bankası'nın 1 milyar dolarlık kredisi nerede?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Ziraat Bankası 2014 yılında Virgin Adalarındaki bir şirkete verdiği öne sürülen kredinin akıbetine dair paylaşımda bulundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Ziraat Bankası 2014 yılında vergi cenneti olan Virgin Adalarındaki bir şirkete 1.636.70.735 dolar kredi tahsis etti. Bu kredinin 1 milyar dolarının kayıp olduğunu söylemiştim. İşte kayıp 1 milyar dolar gerçeği!" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımları şöyle oldu:

"Ziraat Bankası, bu kredinin Ekim 2020'de tahsil edildiğini açıkladı. Ancak bu krediyi hangi şirketin, ne kadar ödeyerek kapattığını açıklamadı. Konu yine karanlıkta kaldı. Şimdi gelin bu karanlık sır perdesini aralayalım.. Ziraat Bankası bu krediyi verirken iki rehin alıyor. Bu rehinler, Karamehmet'in; Turkcel'deki %13,77 hissesi ve Genel Enegy'deki yaklaşık 1 milyar dolarlık hissesi. Genel Energy: Irak kara coğrafyasındaki en büyük petrol şirketi. (Kuzey Irak'ta Taq Taq ve Tawke sahası)

Ancak Irak'ta İŞİD, Suriye'de savaş nedeniyle, petrol boru hatları kullanılmaz hale gelince, Genel Energy'nin petrol sevkiyatı mümkün olmadı, satışına izin verilmedi. Bu nedenle Ziraat Bankası'na rehin edilen Genel Energy'nin hisseleri Londra borsalarında adeta çakıldı. Analizime göre; AK Parti hükümeti ve yandaş bir şirketi, borsadaki hisse değeri pul olan Genel Energy'nin petrolüne çökmek için bir plan devreye soktu. Bu plana göre:

Bu petrolün taşınıp, satılması için AK Parti hükümeti, Irak ve Suriye'de yol güvenliğini sağlayacak, unun karşılığında, Genel Energy ürettiği petrolü, bu yandaş şirkete neredeyse maliyetine satacak. Bu yandaş şirket, satın aldığı petrolü, tankerlerle karayolu üzerinden Türkiye'ye sokacak, satacak ve üretim maliyetinin 10 katı kadar fahiş kar elde edecek.

Zira bir dönem Rusya'nın basınla paylaştığı, Suriye ve Irak'taki petrol kaçakçılığı yapıldığına dair iddialarına ilişkin uydudan çektiği tanker fotoğraflarının, üzerine çökülen Genel Energy'nin petrolü olması olasıdır.

2014 yılında Ziraat Bankasının Genel Energy'den rehin aldığı 1 milyar dolarlık hisse değeri, kredinin kapatıldığı açıklanan 2020 yılının Ekim ayına kadar yaklaşık 100 milyon dolar seviyesine kadar düşmüştür."



Ziraat Bankası'nın Virgin Adası'nda kurulmuş şirkete 1.6 milyar dolar kredi kullandırdığı Sayıştay raporuyla ortaya çıkmış, bu kredinin 1 milyar dolarının kayıp olduğu iddia edilmişti.

