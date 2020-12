Yeni binalardaki otopark zorunluluğu yine ertelendi!

Müteahhitlerin yeni yapacakları apartmanlarda, her daireye en az bir otopark yapmalarını zorunlu hale getiren Otopark Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7'nci kez ertelendi.

Normalde 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren uygulanması gereken otopark zorunluluğu, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

Her 1 daireye 1 otoparkSözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; ilk kez 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan ancak uygulama tarihi 1 Haziran 2018 tarihi olarak belirlenen yeni yönetmelikle, normalde her 3 daireye 1 otopark yapma zorunluluğu 'her 1 daireye 1 otopark' şeklinde değiştirilmişti.

Yönetmeliğe göre, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılacak. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek.

Otopark sorunu devam edecek Otopark yapılamayan binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum da tapuya şerh edilecek. Bu şekilde otopark yeri ayırmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri verilmeyecek.

Özellikle büyükşehirlerde otopark sorununu çözeceği belirtilen düzenleme müteahhitlerin itirazına rağmen yayımlanmıştı. Ancak uygulamaya geçirmek bugüne kadar mümkün olmadı.