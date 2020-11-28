Yeni araştırma: Seçmenlerin yüzde kaçı Berat Albayrak’ı suçluyor?

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, yaptıkları “Türkiye’nin Nabzı Ekim 2020” araştırmasına göre, mevcut durumda bir erken seçim yapılması halinde AK Parti'nin iktidarı kaybettiğinin görüldüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama paylaşım yapan Sencar, “Türkiye iyiye mi gidiyor kötüye mi? AK Partililerin %36’sı, MHP’lilerin %38’i kötüye gittiğini düşünüyor. Bu bize; 1. Cumhur İttifakı seçmeninin 1/3’ünden fazlasının ülkenin kötüye gittiğini düşünmesi, 2. AK Parti ve MHP seçmeninin ne kadar aynileştiğini gösteriyor. Bu şartlarda erken seçim olursa iktidar kesin kaybeder” dedi.



Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını hatırlatan Sencar, “Albayrak’ın istifası AK Parti’ye yaramış görünüyor. Geçim darlığında değişme olmasa da ekonomik duruma yönelik algıda iyileşme ve AK Parti oyunda artışa neden oldu. AK Partideki oy artışı hem MHP’den hem de kararsızlardan geliyor” ifadelerini kullandı.



Kasım ayı araştırmasını yaşanan önemli gelişmeler nedeniyle geciktirdiklerini aktaran Sencar, şöyle devam etti:

“Kasım ayında Meclis’te grubu bulunan 4 partiyi etkileyen 4 olay yaşandı ve biz bunların etkisini görmek için araştırmamızı geciktirdik. Ve etkisini ölçebildik. 1. Damat’ın gidişi, 2. İnce’nin gezileri, 3. Özdağ’ın ithamları ve 4. Çakıcı olayı. Her an yeni 1 olay, sürprizler ülkesi.”

Sencar, seçmenin yüzde 10'unun ekonomideki gelişmelerden Berat Albayrak'ı sorumlu tuttuğunu belirtti: “Ekonominin gidişatından dolayı seçmenlerin sadece %10’u Albayrak’ı suçluyor.”



Son günlerde çok tartışılan bir konuya ışık tutuyor. AK Parti ve MHP seçmenlerinin aynileşmesi. Bahçeli’nin başarısı ve ustalığına karşı Erdoğan’ın yalnızlığı. Gelinen nokta çok ilginç. https://t.co/DpPgZN94Ox

— Ozer Sencar (@ozersencar1) November 26, 2020



Son günlerde çok tartışılan bir konuya ışık tutuyor. AK Parti ve MHP seçmenlerinin aynileşmesi. Bahçeli’nin başarısı ve ustalığına karşı Erdoğan’ın yalnızlığı. Gelinen nokta çok ilginç. https://t.co/DpPgZN94Ox — Ozer Sencar (@ozersencar1) November 26, 2020

