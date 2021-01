Yemen elleri kırılıyor!

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, dışarıdan müdahalelerle daha da kanlı bir hal alan iç savaş 6. yılına girerken, açlık ve yoksulluk dünyanın gözleri önünde bir ülkeyi bitiriyor. Milyonlarca insan, devam eden iç savaşın yıkıcılığı yanında açlık, kıtlık ve salgın hastalıklarla da boğuşuyor. Yemen’de 21. yüzyılın 21. yılında, 13,5 milyon kişi açlıktan ölme riski altında hayata tutunmaya çalışırken, bazı bölgelerde her dört çocuktan biri “akut açlık” yaşıyor!

Ortadoğu’nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, 6. yılına giren siyasi kaos ve acımasız iç savaş koşulları altında inim inim inliyor.

her geçen gün daha da ağırlaşan koşullar, Yemen’i milyonlarca insan için yaşanmaz hale getirirken; çocukların neredeyse beşte biri savaş nedeniyle evlerini kaybetti, yüzde 93’ü ise insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Her beş okuldan biri çatışmalar nedeniyle kullanılamıyor ve çocukların yüzde 70’i suya erişemiyor. Savaş ortamına koronavirüs kısıtlamaları, çekirge istilaları ve seller de eklenirken, 2020’de bölgeye yapılan yardımların sayısı da azaldı. Buna karşın ülkede yetersiz beslenmeden etkilenen çocuk sayısı hızla artış gösterdi.

Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması’nın hazırladığı yeni araştırmaya göre, Yemen’de 16 bin 500 kişi “kıtlık benzeri koşullarda” yaşıyor. Bu sayının 2021’de üçe katlanması bekleniyor. 13,5 milyon kişi açlıktan ölme riski altında. Ülkenin bazı bölgelerinde şu anda dört çocuktan biri “akut açlık” yaşıyor. BM verilerine göre, ülkede 6 yıldır devam eden iç savaşın yanı sıra yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden yaklaşık 233 bin kişi hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının 131 bini ise açlık, sağlık hizmetleri ve altyapıdaki yetersizlikler gibi nedenlerden kaynaklandı.

